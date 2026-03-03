Veretout: “Qui in Qatar è una situazione molto strana, fortunatamente stiamo tutti bene”

Oggi è intervenuto a RMC Sport l’ex centrocampista della Fiorentina, Veretout militante nell’Al Arabi, squadra in Qatar, parlando della tragica situazione che si trova la nazione: “Dopo esserci svegliati come tutti gli altri, abbiamo sentito delle esplosioni fuori. Avevamo già sperimentato la stessa cosa quattro o cinque mesi fa con le bombe su Hamas. Il primo riflesso è stato quello di accendere la TV. Abbiamo visto che americani e israeliani avevano attaccato l’Iran. Sapevamo che c’era una base militare americana sul territorio del Qatar. Non sappiamo cosa succederà, stiamo cercando di rassicurare tutti, soprattutto i bambini che piangono. Nonostante tutto, la situazione a Doha è relativamente calma. La gente vive la propria vita, esce. E oggi abbiamo ricevuto un messaggio che ci informava della ripresa degli allenamenti di gruppo. Questo è rassicurante per tutti”.