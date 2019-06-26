CorSport, per Veretout più Roma che Milan. Oggi Fonseca lo chiamerà per cercare di convincerlo ma...

Secondo Il Corriere dello Sport oggi in edicola, Jordan Veretout ha scoperto di essere ambitissimo nel calcio italiano. I club sulle sue tracce sono il Napoli, il Milan e la Roma. Il Napoli offre la C...

Secondo Il Corriere dello Sport oggi in edicola, Jordan Veretout ha scoperto di essere ambitissimo nel calcio italiano. I club sulle sue tracce sono il Napoli, il Milan e la Roma. Il Napoli offre la Champions League, il Milan un ambiente tranquillo, la Roma il denaro. Il calciatore francese ha chiesto qualche giorno di tempo per riflettere. La proposta giallorossa è di 2,7 milioni a stagione per cinque anni più un bonus di 1 milione in caso di Champions League. Contratto che l'ha fatto vacillare, il Milan invece gli ha offerto 2,5 milioni. L’ambiente depresso romanista lo scoraggia un po’. Oggi Fonseca gli telefonerà per cercare di convincerlo ma l’ultima parola spetterà alla famiglia. Sullo sfondo rimane il Napoli, che era la squadra scelta in prima istanza. De Laurentiis è interessato a Veretout ma oltre a non aver al momento posti liberi per il centrocampo, non vuol favorire la Roma che sborserebbe meno denaro per Manolas se non acquistasse il francese.