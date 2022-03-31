Veretout, dopo le polemiche sulla festa e con Mourinho, il suo procuratore gli fa una causa da 3 milioni

Periodo nero per Veretout, dopo la lite con Mourinho e la festa con la moglie positiva arriva anche la causa dell'agente Giuffredi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione sulla causa tra l'ex agente di Veretout Giuffredi e lo stesso francese:

"Veretout e Giuffredi sono in causa e per l’ex viola c'è il rischio di dover pagare una penale di quasi 3 milioni. Intanto Veretout, aspettando un nuovo procuratore, ha chiesto di essere seguito da un legale francese di sua fiducia, presente probabilmente alla festa di compleanno della moglie di Veretout nel Principato".

Non è il primo problema recente per l'ex Fiorentina, dopo la festa di compleanno della moglie che era però positiva al Covid e la recente lite molto pesanti con il tecnico giallorosso Mourinho

IGOR TIRA UNA FRECCIATINA A VLAHOVIC

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