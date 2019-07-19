La Nazione, dalle cessioni di Veretout e Vitor Hugo arriveranno nelle casse viola 23 milioni

Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina dalla cessione di Jordan Veretout incasserà una cifra di circa 19 milioni bonus compresi. Anche Vitor Hugo sembra avere le valigie pronte, è conteso tr...

Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina dalla cessione di Jordan Veretout incasserà una cifra di circa 19 milioni bonus compresi. Anche Vitor Hugo sembra avere le valigie pronte, è conteso tra Palmeiras e Besiktas. La cessione dei due farà entrare nelle casse viola 23 milioni che verrebbero poi reinvestiti su Pol Lirola e Diego Demme.