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Incontro Pradè-Maldini per Veretout. La Fiorentina chiede 25 milioni ma...

Pranzo di lavoro tra Milan e Fiorentina: Daniele Pradè e Paolo Maldini parleranno di Jordan Veretout, a conferma che si tratta di un obiettivo sempre molto concreto del club rossonero. La Fiorentina c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 15:09
Incontro Pradè-Maldini per Veretout. La Fiorentina chiede 25 milioni ma... - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Pranzo di lavoro tra Milan e Fiorentina: Daniele Pradè e Paolo Maldini parleranno di Jordan Veretout, a conferma che si tratta di un obiettivo sempre molto concreto del club rossonero. La Fiorentina chiede 25 milioni, in linea di massima non vorrebbe inserire contropartite, un passaggio che per il Milan potrebbe essere invece necessario. Il discorso vale anche per il Napoli che ha, comunque, memorizzato il gradimento viola per un paio di pedine azzurre (Rog e Ounas). Oggi la Roma è più defilata. Intanto Pradè e Maldini…

 

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