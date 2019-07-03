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Gazzetta, per Veretout la Fiorentina rifiuta quattro contropartite. Fissato incontro con la Roma

Prima pagina de La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna. Una delle foto è dedicata a Jordan Veretout. Il centrocampista francese piace molto al Milan che secondo la rosea avrebbe offerto Cutrone...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 08:14
Gazzetta, per Veretout la Fiorentina rifiuta quattro contropartite. Fissato incontro con la Roma - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Veretout
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Prima pagina de La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna. Una delle foto è dedicata a Jordan Veretout. Il centrocampista francese piace molto al Milan che secondo la rosea avrebbe offerto Cutrone, Laxalt, Biglia e Borini ma i viola vogliono cash. Fissato dunque un incontro con la Roma, altra pretendente per il classe ‘93.

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