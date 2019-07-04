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Corsport, la Roma ci prova ancora per Veretout ma i viola vogliono 25 milioni cash e non accettano contropartite

Come riporta Il Corriere dello Sport, ieri Petrachi ha incontrato Pradè nel tentativo di acquistare Jordan Veretout, considerato il Piano B di Barella. I viola però vogliono 25 milioni cash e non acce...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 11:17
Corsport, la Roma ci prova ancora per Veretout ma i viola vogliono 25 milioni cash e non accettano contropartite - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Come riporta Il Corriere dello Sport, ieri Petrachi ha incontrato Pradè nel tentativo di acquistare Jordan Veretout, considerato il Piano B di Barella. I viola però vogliono 25 milioni cash e non accettano Karsdrop come contropartita. Il centrocampista francese resta comunque tentato dalla squadra di Ancelotti e dalla possibilità di giocare la Champions League.

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