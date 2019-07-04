Corsport, la Roma ci prova ancora per Veretout ma i viola vogliono 25 milioni cash e non accettano contropartite

Come riporta Il Corriere dello Sport, ieri Petrachi ha incontrato Pradè nel tentativo di acquistare Jordan Veretout, considerato il Piano B di Barella. I viola però vogliono 25 milioni cash e non acce...

Come riporta Il Corriere dello Sport, ieri Petrachi ha incontrato Pradè nel tentativo di acquistare Jordan Veretout, considerato il Piano B di Barella. I viola però vogliono 25 milioni cash e non accettano Karsdrop come contropartita. Il centrocampista francese resta comunque tentato dalla squadra di Ancelotti e dalla possibilità di giocare la Champions League.