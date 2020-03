L’agente Mario Giuffredi ha parlato del futuro del suo assistito Jordan Veretout della Roma su Radio Marte: “So che il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha chiesto Veretout alla Roma già nel mercato invernale però non c’era il tempo necessario per fare una trattativa. Non escludo la possibilità che possa andare al Napoli in estate”.