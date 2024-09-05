Accostato alla Fiorentina, l'ex viola Veretout raggiunge Tessmann al Lione per 4 milioni di euro

L'ex centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout resta in Francia, ma cambia squadra: ufficiale il suo approdo al Lione

Nonostante la finestra estiva del mercato sia ufficialmente finita il 30 agosto nei maggiori Paesi europei, i club francesi possono ancora effettuare un trasferimento. Secondo il regolamento della Federcalcio (FFF), infatti, le società di Ligue 1 possono scambiarsi un giocatore anche oltre il termine ultimo della sessione, a patto che questo trasferimento sia "interno".

Per questo motivo, l'Olympique Lione ha potuto regalarsi anche Jordan Veretout: l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha firmato fino al 30 giugno 2026, al Marsiglia vanno 4 milioni di euro più 2 di bonus, a cui sarà aggiunto un 25% sulla plusvalenza della rivendita. Indosserà la maglia numero 7. Lo scrive TMW.

IL MISTERO OLIVER CHRISTENSEN

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