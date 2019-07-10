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"Ecco come sarà la mia Fiorentina, cerchiamo un regista e un difensore tecnico. Su Veretout..."

Montella ha rilasciato un'intervista a Sky Sport: “La mia squadra dovrà divertire e vincere. Il modulo dal quale ripartiremo è il 4-3-3, che potrà cambiare in un 3-5-2 con facilità. Uno dei due centra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 15:02
"Ecco come sarà la mia Fiorentina, cerchiamo un regista e un difensore tecnico. Su Veretout..." - Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
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Montella ha rilasciato un'intervista a Sky Sport: “La mia squadra dovrà divertire e vincere. Il modulo dal quale ripartiremo è il 4-3-3, che potrà cambiare in un 3-5-2 con facilità. Uno dei due centrali difensivi deve saper giocare la palla, serve anche un regista. Badelj e Biglia sono due giocatori che mi piacciono molto ma in questi giorni sono stati avvicinati tanti giocatori alla Fiorentina. Anche Tonali è un giocatore molto interessante e forte ma dovrà misurarsi con la Serie A, ha il futuro assicurato. Il mio ruolo di allenatore mi impone attenzione verso tutti i giocatori, compreso Veretout. E’ fermo perché ha accusato un problemino durante il primo giorno di ritiro e siamo noi a non volerlo rischiare”.

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