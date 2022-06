Viva l’ipotesi del ritorno di Veretout alla Fiorentina. Il francese prende tempo: vuole la Champions

Rimane sempre viva la pista di un “clamoroso” ritorno di Jordan Veretout alla Fiorentina. Negli scorsi giorni era emersa la possibilità di un ritorno a Firenze per il centrocampista ormai ai margini della Roma. Stando a quanto riportato da Il Romanista, l’ipotesi di un trasferimento in Toscana per il francese resta in piedi. Tuttavia, il centrocampista prende tempo in attesa, magari, della chiamata di una squadra che lotti per palcoscenici più importanti, come il Marsiglia che, nella prossima stagione, giocherà la Champions League.