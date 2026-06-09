Dai tempi della Florentia Viola al ruolo di vice di Fabio Grosso. Longo torna alla Fiorentina 24 anni dopo

La parabola di Longo da centrocampista di costruzione della Florentia Viola al sodalizio con Fabio Grosso che lo riporterà a Firenze

Nello staff di Fabio Grosso figura anche l'ex viola Raffaele Longo. Un nome che richiama immediatamente la stagione della C2, ma che è entrato anche nell'immaginario dei tifosi più giovani grazie al celebre meme “ore decisive per Longo”, nato da un titolo di mercato dell'epoca e diventato negli anni un vero tormentone.

Centrocampista generoso e affidabile, Longo rappresentava un giocatore di categoria superiore per quel campionato. Cresciuto come promessa del SSC Napoli, non riuscì a imporsi stabilmente ai massimi livelli, ma a soli 25 anni aveva già accumulato circa 80 presenze in Serie A. Reduce da una stagione in Serie B con il Palermo FC, interrotta da un grave infortunio al ginocchio, fu individuato da Giovanni Galli, che lo portò alla Florentia Viola. In maglia viola collezionò 29 presenze e 2 reti, contribuendo in maniera significativa al primo passo della risalita della famiglia Della Valle verso il calcio che conta.

Molti anni dopo, Longo farà ritorno a Firenze in una veste diversa, quella di vice allenatore di Fabio Grosso. I due si conobbero a Bari nella stagione 2017/18: per Grosso era la prima esperienza alla guida di una prima squadra in Serie B, mentre Longo allenava l'Under 17 del club pugliese. Da quel momento le loro strade si sono intrecciate più volte. Mentre Grosso proseguiva il proprio percorso sulle panchine di Hellas Verona FC, Brescia Calcio, FC Sion e Frosinone Calcio, Longo maturava esperienza all'interno dello staff del Calcio Padova, dove rimase per quattro stagioni.

Nel 2023 Grosso lo ha scelto come suo vice per l'avventura al Olympique Lyonnais. Nonostante l'esperienza francese non abbia prodotto i risultati sperati, il rapporto professionale tra i due si è consolidato, proseguendo successivamente al US Sassuolo Calcio e ora anche alla ACF Fiorentina, dove Longo torna a Firenze da protagonista di una nuova pagina della sua storia viola.