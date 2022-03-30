Veretout ha perso la testa a Roma, minacciato Mourinho: "Se non firmo il rinnovo non gioco più"

Jordan Veretout ha lasciato qualche anno fa la Fiorentina, ma le cose alla Roma stanno andando malissimo in questo momento

È rottura tra Jordan Veretout e la Roma. Come racconta il Corriere dello Sport, si fanno tesi i rapporti con il centrocampista che ha rotto anche col suo agente Mario Giuffredi: il manager ha fatto causa al giocatore chiedendo un risarcimento da 3 milioni. I problemi sono legati alla trattativa per il rinnovo del calciatore, che avrebbe chiesto uno stipendio da 6 milioni al club giallorosso. Il quotidiano svela un dialogo choc con il tecnico Mourinho, questo quanto scrive letteralmente il Corriere: "Si racconta di un colloquio privato con Mourinho, nel quale il giocatore si è sfogato esprimendo concetti duri: "Se non ci mettiamo d’accordo sul contratto, non gioco più" questa la minaccia dell'ex centrocampista della Fiorentina al tecnico giallorosso.

CICCIO GRAZIANI PARLA DI CABRAL

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