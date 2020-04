“Decisione di andare alla Roma? C’erano altri club su di me- ha detto a Eurosport Jordan Veretout, ex centrocampista viola – è vero. Poi mister Fonseca mi ha chiamato al telefono e ha fatto molte cose per me. È molto importante per un giocatore. Ho anche amici italiani che mi hanno dato consigli dicendo che la Roma è un grande club. Ho avuto l’opportunità di giocare contro la Roma queste ultime stagioni con la Fiorentina e ho visto che giocare all’Olimpico di fronte a questi tifosi è qualcosa di enorme. Il mio riscatto è stato formalizzato di recente e ne sono molto contento. Astori? Grande calciatore e grande capitano, dentro e fuori dal campo. Persona umile ed eccezionale. Quello che ha mostrato nessuno lo potrà mai fare. Do il massimo per essere come lui, soprattutto umanamente. Era una persona d’oro”.