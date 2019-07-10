Tuttosport, i rossoneri provano ad abbassare la richiesta viola per Veretout. I viola chiedono 25 mln cash
Secondo Tuttosport il Milan sta provando ad abbassare la richiesta dei viola per Jordan Veretout. La Fiorentina per il centrocampista francese chiede 25 milioni cash pertanto Massara sta cercando di i...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 16:57
Secondo Tuttosport il Milan sta provando ad abbassare la richiesta dei viola per Jordan Veretout. La Fiorentina per il centrocampista francese chiede 25 milioni cash pertanto Massara sta cercando di inserire nella trattativa Lucas Biglia + 15 milioni cash. Da non dimenticare comunque anche il pressing della Roma sul calciatore.