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Tuttosport, i rossoneri provano ad abbassare la richiesta viola per Veretout. I viola chiedono 25 mln cash

Secondo Tuttosport il Milan sta provando ad abbassare la richiesta dei viola per Jordan Veretout. La Fiorentina per il centrocampista francese chiede 25 milioni cash pertanto Massara sta cercando di i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 16:57
Tuttosport, i rossoneri provano ad abbassare la richiesta viola per Veretout. I viola chiedono 25 mln cash -
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Secondo Tuttosport il Milan sta provando ad abbassare la richiesta dei viola per Jordan Veretout. La Fiorentina per il centrocampista francese chiede 25 milioni cash pertanto Massara sta cercando di inserire nella trattativa Lucas Biglia + 15 milioni cash. Da non dimenticare comunque anche il pressing della Roma sul calciatore.

 

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