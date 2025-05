Mandragora si sta confermando uno dei migliori: ora deve battere il record di gol di Veretout

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora sta vivendo la sua stagione migliore e superando record su record, con un gol raggiungerebbe infatti un altro traguardo importante, dopo aver superato Nenad Tomovic a presenze europee. Il giocatore viola con nove gol è il secondo miglior marcatore della Fiorentina nella stagione in corso tra tutte le competizioni, dietro solo a Moise Kean (23); e con un gol eguaglierebbe l’ultimo centrocampista della Fiorentina che ha segnato più gol in una singola stagione tra tutte le competizioni, ossia Jordan Veretout (10 nel 2017/18 tra serie A e coppa Italia con Stefano Pioli in panchina).

Mandragora in questa stagione ha collezionato 40 presenze condite da 4 gol in campionato anche bellissimi come all’Empoli e alla Juventus al Franchi e 5 segnature in Conference dove ha giocato 13 gare a partire dai preliminari estivi e può ambire anche alla maglia azzurra.

Fonte: Tuttomercatoweb