Le priorità dei viola sono due: cedere Veretout diviso tra Milan e Napoli e chiudere per Bennacer

Secondo Il Corriere fiorentino, martedì ci sarà l'incontro tra la Fiorentina ed il Milan per Jordan Veretout. Si è rifatto vivo però il Napoli il quale propone l'inserimento di una contropartita nella...

Secondo Il Corriere fiorentino, martedì ci sarà l'incontro tra la Fiorentina ed il Milan per Jordan Veretout. Si è rifatto vivo però il Napoli il quale propone l'inserimento di una contropartita nella trattativa tra Ounas e Rog mentre di Inglese se ne parlerà più avanti. L'altra priorità è la chiusura con l'Empoli per Bennacer, l'algerino è ora impegnato in Coppa D'Africa ma è sempre più vicino ai viola nonostante la concorrenza del Lione.