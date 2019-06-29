Le priorità dei viola sono due: cedere Veretout diviso tra Milan e Napoli e chiudere per Bennacer
Secondo Il Corriere fiorentino, martedì ci sarà l'incontro tra la Fiorentina ed il Milan per Jordan Veretout. Si è rifatto vivo però il Napoli il quale propone l'inserimento di una contropartita nella...
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 12:01
Secondo Il Corriere fiorentino, martedì ci sarà l'incontro tra la Fiorentina ed il Milan per Jordan Veretout. Si è rifatto vivo però il Napoli il quale propone l'inserimento di una contropartita nella trattativa tra Ounas e Rog mentre di Inglese se ne parlerà più avanti. L'altra priorità è la chiusura con l'Empoli per Bennacer, l'algerino è ora impegnato in Coppa D'Africa ma è sempre più vicino ai viola nonostante la concorrenza del Lione.