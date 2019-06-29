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Le priorità dei viola sono due: cedere Veretout diviso tra Milan e Napoli e chiudere per Bennacer

Secondo Il Corriere fiorentino, martedì ci sarà l'incontro tra la Fiorentina ed il Milan per Jordan Veretout. Si è rifatto vivo però il Napoli il quale propone l'inserimento di una contropartita nella...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 12:01
Le priorità dei viola sono due: cedere Veretout diviso tra Milan e Napoli e chiudere per Bennacer - EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Secondo Il Corriere fiorentino, martedì ci sarà l'incontro tra la Fiorentina ed il Milan per Jordan Veretout. Si è rifatto vivo però il Napoli il quale propone l'inserimento di una contropartita nella trattativa tra Ounas e Rog mentre di Inglese se ne parlerà più avanti. L'altra priorità è la chiusura con l'Empoli per Bennacer, l'algerino è ora impegnato in Coppa D'Africa ma è sempre più vicino ai viola nonostante la concorrenza del Lione.

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