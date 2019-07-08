CorSport, Veretout ancora conteso. Costanti contatti tra Pradè e Maldini ma attenzione alle sorprese

Secondo Il Corriere dello Sport nonostante Jordan Veretout ha risposto alla chiamata in ritiro dei viola la situazione ambientale non è delle migliori. Il desiderio di chiudere la trattativa spingerà...

Secondo Il Corriere dello Sport nonostante Jordan Veretout ha risposto alla chiamata in ritiro dei viola la situazione ambientale non è delle migliori. Il desiderio di chiudere la trattativa spingerà il Milan a contattare nuovamente la Fiorentina. Rispetto all'offerta iniziale di 13 milioni + Biglia i rossoneri sono arrivati a 15 milioni, aumento che potrebbe esserci ancora. I contatti costanti tra Pradè e Maldini ci sono ma la differenza economica è ancora presente. I viola non vogliono cederlo per meno di 25 milioni. Il Milan ha proposto una contropartita. Alla Fiorentina piace l'argentino Biglia ma vorrebbe separare le due trattative mentre Maldini spinge per una soltanto. Il centrocampista però guadagna 3 milioni netti a stagione. Entro mercoledì Maldini vorrebbe avere una risposta concreta ma attenzione alla Roma che non ha intenzione di mollare la presa. La Roma punta sull'offerta più vantaggiosa a Veretout. La carta che la squadra capitolina potrebbe giocarsi è quella della possibilità di giocare le competizioni europee. Il Napoli continua a monitorare la situazione anche se più in disparte.