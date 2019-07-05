Gazzetta, Veretout non vuole andare nel ritiro viola. La Fiorentina vuole 25 milioni cash

Il Milan destinerà, secondo la Gazzetta dello Sport, una parte del suo budget a Veretout che chiederà di non presentarsi al ritiro viola e che resta il primo can didato nel ruolo di centrocampista ros...

Il Milan destinerà, secondo la Gazzetta dello Sport, una parte del suo budget a Veretout che chiederà di non presentarsi al ritiro viola e che resta il primo can didato nel ruolo di centrocampista rossonero. Il dialogo prosegue e la Fiorentina ascolterà nel frattempo anche le proposte alternative di Napoli e Roma. Tra richiesta e possibile offerta rossonera c’è ancora distanza e il lavoro di mediazione sarà più complesso: per i viola vale 25 milioni, per il Milan meno e con lo sconto in contropartita. L’idea comune è che non sarà Cutrone: i rossoneri hanno scelto di tenerlo e la Fiorentina aveva già confidato di puntare su Simeone. Laxalt può essere un’idea se a Firenze partirà Biraghi (affare non all’ordine del giorno), resta Biglia: come Giampaolo anche Montella affida il gioco a un centrale di qualità. Biglia lo è, ma ha 34 anni e un ingaggio fuori portata viola. In generale la Fiorentina vorrebbe solo tanti contanti