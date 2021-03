Fonseca: “Partita difficile, ma abbiamo vinto bene. La squadra ha reagito, era fondamentale vincere”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Roma. Ecco le sue parole:

Quanto pesa la vittoria nel finale?

“È stata una partita difficile ma abbiamo vinto bene, principalmente per il secondo tempo che abbiamo giocato. Abbiamo svolto una partita sicura difensivamente, è stato molto importante vincere oggi qui”.

Questa vittoria vi dà serenità?

“La serenità sarebbe stata difficile, ma è stato importante. Abbiamo perso con il Milan e la squadra più volte ha reagito bene. Come ho detto è importante capire quando non vinciamo cosa migliorare. Oggi la squadra ha fatto una buona partita, ha avuto un grande atteggiamento e spirito di squadra. Abbiamo vinto bene una partita importante per noi”.

Quanto è importante il recupero di Diawara?

“Si è fermato molto tempo, poi è tornato e stava giocando bene anche in Europa League. Ha fatto una buona partita oggi, non solo per il gol. Sono soddisfatto di avere una soluzione in più con lui”.

Quando ha Veretout insieme a Pellegrini e Villar è offensivo e crea molto, se ha Veretout con Cristante e Diawara è più protetto. Ha il dubbio mentre fa la formazione?

“Adesso abbiamo avuto bisogno di giocare con Cristante perché non avevamo altri difensori centrali, Diawara stava giocando bene. Oggi con lui la squadra ha fatto una partita più sicura difensivamente”.

L’infortunio di Veretout?

“Veretout credo sia un problema muscolare ma valutiamo domani”.

Cosa succede davanti all’occasione? Quando bisogna misurarsi con un salto di qualità?

“E’ vero che abbiamo sbagliato le partite con le grandi. A volte sbagliamo più di quanto le altre creano. Ci sono state buone partite con le grandi ma manca sempre qualche cosa, sbagliamo sempre qualche cosa. Dopo non posso dire il contrario, la squadra accusa questo tipo di partite ma dobbiamo lavorare per migliorare quando giochiamo con le big”.

