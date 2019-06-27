Lunedì Veretout è andato a Napoli con il suo agente. I partenopei potrebbero inserire un giocatore
Secondo il Corriere del Mezzogiorno, lunedì il centrocampista Jordan Veretout della Fiorentina è arrivato a Napoli e ha incontrato il suo entourage. Il club azzurro gli ha offerto un contratto di 5 an...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 17:03
Secondo il Corriere del Mezzogiorno, lunedì il centrocampista Jordan Veretout della Fiorentina è arrivato a Napoli e ha incontrato il suo entourage. Il club azzurro gli ha offerto un contratto di 5 anni da 2,5 milioni di euro all'anno però deve mettersi d'accordo con la Fiorentina: i viola vogliono almeno 20 milioni per giocatore e potrebbe essere inserita una contropartita tecnica come Inglese e/o Rog.