Tuttosport: Biglia idea concreta per il centrocampo, per Veretout non si accettano meno di 22-25 milioni
L'edizione oggi in edicola di Tuttosport afferma che Lucas Biglia è un'idea assolutamente concreta per il centrocampo viola. Il regista è già stato allenato da Montella e, a parte gli infortuni che gl...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 11:54
L'edizione oggi in edicola di Tuttosport afferma che Lucas Biglia è un'idea assolutamente concreta per il centrocampo viola. Il regista è già stato allenato da Montella e, a parte gli infortuni che gli sono valsi il soprannome di Biglia di cristallo, appare anche a Daniele Pradé il profilo ideale per prendere in mano le redini del centrocampo viola. In uscita, invece, c'è sempre Jordan Veretout: per lui la Fiorentina non accetterà meno di 22-25 milioni di euro.