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Tuttosport: Biglia idea concreta per il centrocampo, per Veretout non si accettano meno di 22-25 milioni

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport afferma che Lucas Biglia è un'idea assolutamente concreta per il centrocampo viola. Il regista è già stato allenato da Montella e, a parte gli infortuni che gl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 11:54
Tuttosport: Biglia idea concreta per il centrocampo, per Veretout non si accettano meno di 22-25 milioni - MILAN, ITALY - OCTOBER 21: Lucas Biglia of AC Milan gestures during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 21, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - OCTOBER 21: Lucas Biglia of AC Milan gestures during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 21, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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L'edizione oggi in edicola di Tuttosport afferma che Lucas Biglia è un'idea assolutamente concreta per il centrocampo viola. Il regista è già stato allenato da Montella e, a parte gli infortuni che gli sono valsi il soprannome di Biglia di cristallo, appare anche a Daniele Pradé il profilo ideale per prendere in mano le redini del centrocampo viola. In uscita, invece, c'è sempre Jordan Veretout: per lui la Fiorentina non accetterà meno di 22-25 milioni di euro.

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