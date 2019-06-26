Tuttosport: Biglia idea concreta per il centrocampo, per Veretout non si accettano meno di 22-25 milioni

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport afferma che Lucas Biglia è un'idea assolutamente concreta per il centrocampo viola. Il regista è già stato allenato da Montella e, a parte gli infortuni che gl...

A cura di Redazione Labaroviola 26 giugno 2019 11:54

MILAN, ITALY - OCTOBER 21: Lucas Biglia of AC Milan gestures during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 21, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Condividi