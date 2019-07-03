Sky, accordo ad un passo tra Roma e Fiorentina, Veretout sarà giallorosso. A breve la fumata bianca

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Roma e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Jordan Veretout alla corte giallorossa. L'incontro di oggi ha avuto esito positivo e a breve a...

A cura di Redazione Labaroviola 03 luglio 2019 18:55

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout

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