Sky, accordo ad un passo tra Roma e Fiorentina, Veretout sarà giallorosso. A breve la fumata bianca
Secondo quanto riporta Sky Sport, la Roma e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Jordan Veretout alla corte giallorossa. L'incontro di oggi ha avuto esito positivo e a breve a...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 18:55
Secondo quanto riporta Sky Sport, la Roma e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Jordan Veretout alla corte giallorossa. L'incontro di oggi ha avuto esito positivo e a breve arriverà la fumata bianca. Dunque il centrocampista francese è destinato a diventare un nuovo giocatore della Roma.