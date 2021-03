Ag. Veretout: “E’ grato a Firenze e alla Fiorentina per l’opportunità che gli è stata data”

L’agente di Jordan Veretout Mario Giuffredi ha parlato al Corriere dello Sport:

“La partita di stasera? Sarà una partita speciale per Jordan: lui sarà sempre grato alla Fiorentina e all’ambiente viola per l’opportunità che il club gli ha dato. Adesso è maturato e sta dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti in circolazione, per questo credo che meriti una maggior considerazione anche in chiave Nazionale francese”.

