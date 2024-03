Parla l’ex Fiorentina, Veretout: “L’esonero di Gattuso ci fa male, è colpa nostra. Lui farà grandi cose”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, attualmente in forza al Marsiglia, è tornato a parlare dell’esonero di Gennaro Gattuso. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

“Prima di essere un grande allenatore, è un grande uomo. Ci è stato vicino, nessuno può dire il contrario. Fa male perché quando arriva un esonero i primi responsabili siamo noi. Eravamo noi in campo e non siamo riusciti a vincere. So che si riprenderà e farà grandi cose. Oggi abbiamo un nuovo allenatore, che ha tutta la rosa a disposizione. I giocatori che sono partiti per la Coppa d’Africa ci sono mancati e ci sono stati anche molti infortuni. Tutto contro Gattuso”

