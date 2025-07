Veretout deciso a lasciare l’Europa: pronto per lui un ricco biennale dai qatarioti dell’ Al-Arabi

Il club qatariota Al-Arabi avrebbe messo nel mirino l’ex centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Il giocatore classe 1993 ha un solo anno di contratto con Lione, squadra che avrebbe bisogno di far cassa e alleggerire il monte ingaggi data la situazione economica in cui versa. I qatarioti avrebbero proposto un contratto biennale al giocatore ex Fiorentina e Roma, che sarebbe molto contento di andare a guadagnare cifre importanti lontano dal calcio che conta. L’operazione, come racconta RMC Sport, è ancora tutta da definire, dato che manca ancora l’accordo economico tra le due società per il trasferimento.