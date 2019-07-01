Sky Sport, la Roma rilancia offrendo 3 milioni di ingaggio a Veretout. Si porta così in vantaggio
Secondo Sky Sport, la Roma ha rilanciato per Veretout offrendo un ingaggio di circa 3 milioni di euro al centrocampista viola. Si porta così in vantaggio rispetto alle altre due pretendenti cioè Milan...
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 01:13
Secondo Sky Sport, la Roma ha rilanciato per Veretout offrendo un ingaggio di circa 3 milioni di euro al centrocampista viola. Si porta così in vantaggio rispetto alle altre due pretendenti cioè Milan e Napoli.