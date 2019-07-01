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Sky Sport, la Roma rilancia offrendo 3 milioni di ingaggio a Veretout. Si porta così in vantaggio

Secondo Sky Sport, la Roma ha rilanciato per Veretout offrendo un ingaggio di circa 3 milioni di euro al centrocampista viola. Si porta così in vantaggio rispetto alle altre due pretendenti cioè Milan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 01:13
Sky Sport, la Roma rilancia offrendo 3 milioni di ingaggio a Veretout. Si porta così in vantaggio - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Secondo Sky Sport, la Roma ha rilanciato per Veretout offrendo un ingaggio di circa 3 milioni di euro al centrocampista viola. Si porta così in vantaggio rispetto alle altre due pretendenti cioè Milan e Napoli.

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