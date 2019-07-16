Sky Sport, accordo raggiunto tra la Roma e Veretout. La trattativa potrebbe chiudersi in serata. I dettagli...
Secondo Sky Sport è stato appena trovato l’accordo tra la Roma e Jordan Veretout. L’intesa con la Fiorentina potrebbe essere trovata già in serata. Il francese avrà un contratto di 5 anni a 2,5 milion...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 19:18
Secondo Sky Sport è stato appena trovato l’accordo tra la Roma e Jordan Veretout. L’intesa con la Fiorentina potrebbe essere trovata già in serata. Il francese avrà un contratto di 5 anni a 2,5 milioni + bonus. Nelle casse della viola andranno 17 milioni + 2 di bonus.