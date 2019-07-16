Labaro Viola

Sky Sport, accordo raggiunto tra la Roma e Veretout. La trattativa potrebbe chiudersi in serata. I dettagli...

Secondo Sky Sport è stato appena trovato l’accordo tra la Roma e Jordan Veretout. L’intesa con la Fiorentina potrebbe essere trovata già in serata. Il francese avrà un contratto di 5 anni a 2,5 milion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 19:18
Sky Sport, accordo raggiunto tra la Roma e Veretout. La trattativa potrebbe chiudersi in serata. I dettagli... - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Fiorentina
Roma
Veretout
Condividi

Secondo Sky Sport è stato appena trovato l’accordo tra la Roma e Jordan Veretout. L’intesa con la Fiorentina potrebbe essere trovata già in serata. Il francese avrà un contratto di 5 anni a 2,5 milioni + bonus. Nelle casse della viola andranno 17 milioni + 2 di bonus.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok