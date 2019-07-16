Sky Sport, accordo raggiunto tra la Roma e Veretout. La trattativa potrebbe chiudersi in serata. I dettagli...

Secondo Sky Sport è stato appena trovato l’accordo tra la Roma e Jordan Veretout. L’intesa con la Fiorentina potrebbe essere trovata già in serata. Il francese avrà un contratto di 5 anni a 2,5 milion...

A cura di Redazione Labaroviola 16 luglio 2019 19:18

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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