Pedullà: "Domani De Rossi rientra in Italia. Decisione vicina. Conferma di Chiesa solo se.."

Le parole dell'esperto di mercato, Alfredo Pedullà, nel corso del consueto intervento nel Pentasport di Radio Bruno Toscana:“De Rossi fossi un presidente lo andrei a prendere per farlo firmare, a Fire...

Le parole dell'esperto di mercato, Alfredo Pedullà, nel corso del consueto intervento nel Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“De Rossi fossi un presidente lo andrei a prendere per farlo firmare, a Firenze considerata la presenza di Montella e Pradè ci starebbe benissimo. Il suo rientro dalle vacanze è imminente, stasera o domani, poi sapremo chi ha lavorato meglio a livello di contatti. Chiesa? Condivido la mossa di Commisso, ovvero di non spingere per avere un iincintor durante l'Europeo. Credo che a breve avverrà l’incontro tra Chiesa e Commisso, il risultato non è prevedibile. Il presidente che deciderà di trattenere Chiesa in tutti i modi, andando però allo scontro totale con il rischio di perderlo in scadenza, situazione da maneggiare con cura. Altra possibilità è l’imposizione dello stesso giocatore, ormai deciso a cambiare squadra per raggiungere i massimi palcoscenici.

Non so chi tra i due sia in vantaggio nella trattativa ma per me serve una reciproca bontà ed entusiasmo. Viola e Juve non hanno ancora parlato direttamente discusso del ragazzo, i biancineri sono anche coperti nel ruolo.L’aspetto predominante deve essere quello della serenità reciproca, a maggior ragione se Chiesa rimanesse in viola almeno un’altra stagione a Firenze.

Borja Valero bis? Non sono favorevole alle minestre riscaldate, due anni fa lo spagnolo ha fatto la sua scelta per la carriera , cambiando squadra e andando a prendere molti più soldi.

Veretout ha un’offerta più vantaggiosa economicamente da parte della Roma ma in questo momento sta optando per il Milan”.