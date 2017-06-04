La Lazio perde Biglia a centrocampo e adesso si concentra su Milan Badelj per sostituirlo. Pronta l'offerta

Ormai perso Biglia, prossimo alla cessione, la Lazio vuole Badelj della Fiorentina per il suo centrocampo

La Lazio prepara la rivoluzione. Dalla porta all’attacco, passando per il centrocampo. Reparto nel quale i biancocelesti hanno preso contatti con più giocatori. Dopo l'addio di Biglia che andrà via dalla capitale la squadra di Lotito ha messo gli occhi su Milan Badelj per il ruolo di regista. Infatti è più che mai viva la pista che porta al centrocampista croato della Fiorentina, prossimo all’addio. Così riporta la Gazzetta dello Sport.