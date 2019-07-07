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Biglia è sempre nei pensieri dei viola. Al momento però il Milan non l'ha messo sul mercato

Secondo Sky Sport nei pensieri della Fiorentina continua ad esserci il centrocampista Lucas Biglia. Giorni fa c'è stato un contatto tra Pradè ed il suo agente ma al momento il Milan non l'ha messo sul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 00:53
Biglia è sempre nei pensieri dei viola. Al momento però il Milan non l'ha messo sul mercato - MILAN, ITALY - OCTOBER 21: Lucas Biglia of AC Milan gestures during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 21, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - OCTOBER 21: Lucas Biglia of AC Milan gestures during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 21, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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Secondo Sky Sport nei pensieri della Fiorentina continua ad esserci il centrocampista Lucas Biglia. Giorni fa c'è stato un contatto tra Pradè ed il suo agente ma al momento il Milan non l'ha messo sul mercato sebbene ha acquistato Krunic e presto chiuderà per Bennacer.

 

 

 

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