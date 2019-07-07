Biglia è sempre nei pensieri dei viola. Al momento però il Milan non l'ha messo sul mercato
Secondo Sky Sport nei pensieri della Fiorentina continua ad esserci il centrocampista Lucas Biglia. Giorni fa c'è stato un contatto tra Pradè ed il suo agente ma al momento il Milan non l'ha messo sul...
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 00:53
Secondo Sky Sport nei pensieri della Fiorentina continua ad esserci il centrocampista Lucas Biglia. Giorni fa c'è stato un contatto tra Pradè ed il suo agente ma al momento il Milan non l'ha messo sul mercato sebbene ha acquistato Krunic e presto chiuderà per Bennacer.