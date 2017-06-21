Se salta l'affare Biglia il Milan punta tutto su Badelj, i viola chiedono 6/7 milioni
La Lazio chiede 20 milioni per il suo capitano ma il Milan non va oltre i 15, l'alternativa per il centrocampo rossonero è proprio il croato della Fiorentina
Stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio pare che il profilo di Milan Badelj potrebbe tornare prepotentemente al centro del mercato del Milan. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che nel caso in cui dovesse saltare il trasferimento di Lucas Biglia, attualmente sotto contratto con la Lazio, allora i rossoneri virerebbero in modo energico proprio sul centrocampista della Fiorentina.
L'ostacolo maggiore per il passaggio dell'argentino al Milano è il prezzo, con i biancocelesti che continuano a chiudere una cifra prossima ai 20 milioni di euro mentre il Milan non sembra di posto ad offrirne più di 15. Al contrario quella che porterebbe al croato della Fiorentina sembra una pista più percorribile, in quanto la richiesta della società gigliata si aggira si aggira fra i 6 ed i 7 milioni di euro.