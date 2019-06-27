Il Milan vuole far partire Biglia a costo zero. A Montella piace molto il centrocampista argentino
Secondo Tuttosport, presto Vincenzo Montella riabbraccerà ma questa volta in viola il centrocampista Lucas Biglia. Sembra che l'argentino sia in cima alla lista del mister della Fiorentina. Attualment...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 10:29
Secondo Tuttosport, presto Vincenzo Montella riabbraccerà ma questa volta in viola il centrocampista Lucas Biglia. Sembra che l'argentino sia in cima alla lista del mister della Fiorentina. Attualmente il calciatore percepisce 3,5 milioni netti a stagione quindi il Milan sta pensando vista l'età di liberarlo a parametro zero.