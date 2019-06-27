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Il Milan vuole far partire Biglia a costo zero. A Montella piace molto il centrocampista argentino

Secondo Tuttosport, presto Vincenzo Montella riabbraccerà ma questa volta in viola il centrocampista Lucas Biglia. Sembra che l'argentino sia in cima alla lista del mister della Fiorentina. Attualment...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 10:29
Il Milan vuole far partire Biglia a costo zero. A Montella piace molto il centrocampista argentino - MILAN, ITALY - OCTOBER 21: Lucas Biglia of AC Milan gestures during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 21, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - OCTOBER 21: Lucas Biglia of AC Milan gestures during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 21, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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Secondo Tuttosport, presto Vincenzo Montella riabbraccerà ma questa volta in viola il centrocampista Lucas Biglia. Sembra che l'argentino sia in cima alla lista del mister della Fiorentina. Attualmente il calciatore percepisce 3,5 milioni netti a stagione quindi il Milan sta pensando vista l'età di liberarlo a parametro zero.

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