La dura vita di Montolivo: Biglia rotto, ma lui non gioca. E i tifosi si spaccano a metà...

Non devono essere momenti facili quelli che sta passando Riccardo Montolivo, tenuto ai margini del progetto rossonero. Con Biglia rotto, ancora una volta, la soluzione più logica sarebbe quella di aff...

Non devono essere momenti facili quelli che sta passando Riccardo Montolivo, tenuto ai margini del progetto rossonero. Con Biglia rotto, ancora una volta, la soluzione più logica sarebbe quella di affidare le chiavi del centrocampo del Milan all'unico altro regista in rosa: lui. Così non è: Gattuso continua a non prenderlo in considerazione, ma complici le non rassicuranti prestazioni della squadra, i tifosi del Diavolo si spaccano quasi a metà sull'utilità dell'ex viola. Riuscirà a guadagnarsi una nuova chance?