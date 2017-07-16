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Gaffe di Biglia al primo giorno nel Milan, gli chiedono un saluto risponde "Forza Lazio"

Non è iniziata nel modo migliore l'avventura al Milan di Biglia, ma i tifosi la prendono con ironia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2017 15:37
Gaffe di Biglia al primo giorno nel Milan, gli chiedono un saluto risponde "Forza Lazio" -
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L'avventura al Milan di Lucas Biglia non inizia nel modo migliore. Sommerso ancora oggi dall'affetto dei tifosi, il centrocampista argentino ha infatti risposto con un "Forza Lazio" a chi gli chiedeva un saluto per il popolo rossonero. Una gaffe dettata sicuramente dall'abitudine, che ha lasciato Biglia in grande imbarazzo, ma che per fortuna ha trovato la comprensione e l'ironia dei tifosi. Intanto, il video è già diventato virale.

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