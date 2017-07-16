Gaffe di Biglia al primo giorno nel Milan, gli chiedono un saluto risponde "Forza Lazio"

Non è iniziata nel modo migliore l'avventura al Milan di Biglia, ma i tifosi la prendono con ironia

L'avventura al Milan di Lucas Biglia non inizia nel modo migliore. Sommerso ancora oggi dall'affetto dei tifosi, il centrocampista argentino ha infatti risposto con un "Forza Lazio" a chi gli chiedeva un saluto per il popolo rossonero. Una gaffe dettata sicuramente dall'abitudine, che ha lasciato Biglia in grande imbarazzo, ma che per fortuna ha trovato la comprensione e l'ironia dei tifosi. Intanto, il video è già diventato virale.

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