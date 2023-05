Giorgetti su Ikonè: “Manca fiducia nelle conclusioni: forse Italiano l’ha martellato così tanto che non sa cosa fare”

Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno e si è soffermato sull’esterno della Fiorentina, Jonathan Ikonè. Ecco le sue parole:

“Ikonè in area deve avere più fiducia in sè stesso: quando arriva a fare l’ultima cosa gli manca quella freddezza e quella fiducia per avere meno frenesia. Italiano l’ha martellato così tanto in allenamento che arriva alla conclusione e non sa cosa fare. “

LA MARCIA DEI TIFOSI DEL BASILEA IN CENTRO A FIRENZE, UNA VERA INVASIONE