Giorgetti rivela: “Da quanto mi risulta la Fiorentina come primo acquisto vuole Orsolini”

Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di calciomercato e Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina è molto sensibile al portare Orsolini a Firenze. Da quanto so io la Fiorentina vorrebbe prenderlo dopo molte finestre di mercato in cui è stato accostato. Un acquisto come Orsolini vorrebbe dire presentarsi subito con una veste nuova.”

RANIERI HA CONVINTO TUTTI E ADESSO SI PONGONO LE BASI PER IL RINNOVO