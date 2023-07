TMW conferma: “Ranieri verso il rinnovo. Possibile contratto fino al 2028 con aumento dell’ingaggio”

Arrivano conferme sul rinnovo di Luca Ranieri con la Fiorentina. Alfredo Pedullà lo aveva anticipato durante il collegamento a Passione Fiorentina del 27 giugno. E adesso arrivano conferme. Stando quanto riportato da TMW è stato aperto il dialogo per il rinnovo del difensore mancino che adesso guadagna circa 400mila ero a stagione. Ranieri è legato alla Fiorentina per un altro anno (scadenza il 30 giugno 2024) ed è possibile un prolungamento fino al 2028 con un aumento dell’ingaggio.

Probabile -scrive TMW- che in ritiro ci possa essere un incontro per discutere i termini del nuovo accordo, con la Fiorentina che non vuole perderlo e il giocatore che sarebbe contento di rimanere