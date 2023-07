Pedullà: “United può spendere 25 milioni per Amrabat. Maxime Lopez? Contatto tra gli agenti e la Fiorentina”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

MERCATO “Quest’anno la Fiorentina sarà più laborioso, meno istintivo e più intelligente alla ricerca di quelle che sono le soluzioni di gradimento per Italiano. Non mi rimangio questa cosa. La Fiorentina è in buona compagnia, anche la Lazio è sulla stessa barca. La Fiorentina deve fare quelle tre-quattro cose giuste che può fare con calma, senza farsi prendere dalla smania e andare su seconde scelte”.

LIVAKOVIC “Le parole di Barone andrebbero fatte sentire a quei fenomeni di tastiera che pretendevano la mia conferma sulla trattativa. Non è mai stato un obiettivo perché, intanto, ha una clausola di 10 milioni. Tra l’altro qualcuno può andare anche oltre la clausola. È un portiere forte, ma questo non vuol dire che se la Fiorentina cerca un portiere allora gli altri club devono stendersi di fronte ai viola. Ci sono il Villarreal e il Fenerbahce e potrebbero anche andare a rialzo. Sono contento che Barone ci abbia messo un punto. Mi è sembrata la stessa storia di Nico Gonzalez”.

NOMI MERCATO VIOLA “Hjulmand un nome giusto, come Orsolini e Maxime Lopez. Anche Nzola, poi vedremo se usciranno nomi a sorpresa come Brekalo. Le parole di Barone sono anche di depistaggio sul nome, sono parole normale. Mi aspetto ci sia stato un lavoro di scouting all’estero, ma sicuramente la Fiorentina ha delle tracce che vanno seguite. Ma noi dobbiamo seguire i nomi che reputiamo giusti senza inventare notizie e dar via al meccanismo di copia-incolla”.

RANIERI “Non ha ancora firmato, c’è stato un incontro negli ultimi tre giorni. Non è stato toccato l’argomento legato a Biraghi, ma la società viola ha intenzione di premiare un ragazzo che era considerato un “muletto” ed è balzato in prima fila. È stato preferito a Igor e Martinez Quarta. C’è la volontà di adeguare e prolungare il contratto, dobbiamo solo aspettare padre tempo”.

AMRABAT “Mi hanno chiesto quanto possa essere vero che Amrabat vada al Manchester United. Lui mi ha detto che i Red Devils devono fare un portiere, un centrocampista e un attaccante. Ten Hag in lista Amrabat, ma non è il primo nome e non gli risultano che siano state fatte offerte alla Fiorentina. Inoltre, il loro budget per il centrocampista è di circa 25 milioni. Il Manchester ha un budget ristretto visto il cambio di proprietà e gran parte di questo verrà investito per il portiere e l’attaccante. C’è un gradimento per Amrabat, ma questo non si è ancora trasformato in una proposta. Deadline? Per Onana l’Inter non aspetterà oltre il 20 luglio, penso che per Amrabat i tempi possono essere più dilatati. Qui poi si tratta di vedere quando cederai e se cederai Amrabat. A gennaio per la Fiorentina valeva 40 milioni a causa dell’effetto Mondiale, adesso i viola devono fare uno sconto del 15-20% sul cartellino e quindi ora vale sui 30 milioni. Penso che ci sia più una deadline più dilatata nel caso di Amrabat che nel caso di Onana. Ci sarà da capire se la Fiorentina ha già bloccato il sostituto o se aspetterà il momento della cessione, se arriverà, per rimpiazzarlo”.

HJULMAND “È in una lista della Lazio, ma non credo che spenderanno 20 milioni. Ne ha parlato furbescamente Corvino, il direttore ha mandato avanti Milan e Lazio. Poi, a parte, ha messo anche la Fiorentina. I rossoneri lo hanno in lista insieme ad altre priorità come Reijinder e Musah. Se arriva qualcuno dall’estero non lo so, ma c’è la possibilità. Bisogna vedere se si materializzerà qualcuno. Per me è il profilo più da seguire”.

MAXIME LOPEZ “I procuratori hanno parlato con la Fiorentina. Lui sogna il Napoli, Garcia lo apprezza ma per ora gli Azzurri non lo stanno considerando”.

JOVIC “Barone ha difeso il fortino, giustamente. È una porta aperta da tenere in considerazione. Ha fatto un anno bene e quell’anno è costato 60 milioni netti al Real. E questo ti indirizza di come viene proporzionato il prezzo di mercato”.

SPEZIA “Alvini firmerà il contratto con lo Spezia. Io investirei su Esposito, a me piace. Da domani andremo a seguire anche le evoluzioni di Nzola che piace a Roma e Torino, ma i giallorossi vogliono fare Scamacca”.

DIA “È un profilo che piace, ma piace anche a tutti. Forse una delle due milanesi ha chiesto informazioni, ma non ha approfondita. Ma la clausola di 25 milioni è esagerata o no? Risposta mia. È un affare, ha personalità, segna in tutti i modi, è un attaccante straordinario. Se ci fosse una squadra che mette 25 milioni è un affare. Per me è bassa, ha ragione Iervolino a dire che è bassa”.

BETO “Se resta Osimhen, il Napoli non lo prende. Beto con Italiano può fare scintille, esattamente come le farebbe Scamacca”.

BERARDI “È il primo della lista di Sarri. Della Juve se ne parla da dieci anni, è il solito tormentone. Berardi per me a condizioni giuste può partire, è al bivio”.