Corriere dello Sport: “Italiano vuole solo Dia. Cabral, Sottil o Ikoné per abbassare la richiesta dei 25 milioni”

Scrive il Corriere dello Sport, Dia è seguito dalla Fiorentina da quando ha segnato una tripletta all’Arechi contro i viola, Commisso ha deciso così di puntare su di lui. Rapporti ottimi con Iervolino ma ora serve l’affondo. Italiano vuole solo lui, ma ha una clausola da 25 milioni e tanta concorrenza italiana e non. Commisso vuole arrivare ai 25 milioni con una contropartita. I nomi sul piatto sono tre: Cabral, Sottil oppure Ikone. Kouamè no, perché Italiano ne ha chiesto espressamente la conferma e questa sarà se non arrivano offerte clamorose.

LEGGI ANCHE, NIENTE VITI PER LA FIORENTINA