Giorgetti: “Non è detto che adesso la Fiorentina lasci andare Italiano, senza Barone sarà tutto diverso”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato nel corso del Pentasport di Radio Bruno, queste le sue parole: “Fino a qualche giorno fa le parole di Italiano erano state chiare sull’addio a fine stagione, adesso si aprono nuovi scenari, c’è la palla al centro, e uno di questi scenari è quello che vede Italiano al centro del progetto tecnico ma questo lo deve decidere Commisso. Non sono così sicuro che dopo aver perso Barone la Fiorentina perda anche Italiano. Senza Barone sarà tutto diverso e dobbiamo capire che strada prenderà la Fiorentina anche sulla base dei risultati. Ci sono state in passato altre società che si sono affidati a dei manager, un uomo che fosse cerniera tra esigenze economiche e tecniche, non so quante persone servono per coprire il ruolo lasciato da Joe Barone perchè lui faceva tutto. Lasciamo a Commisso il tempo di superare questo lutto e di prendere le decisioni.”

