Marianella scrive: “Joe Barone resterà per sempre nella meravigliosa storia della Fiorentina!”

Ore difficili dopo il tragico evento in casa Fiorentina. Non mancano la vicinanza e le dediche da parte del mondo del calcio e non solo, di chi ha voluto, vuole e vorrà per sempre ricordare il direttore generale Joe Barone. Arriva anche il messaggio del telecronista Massimo Marianella, che sul suo account di X saluta il dirigente viola, con tanto di immagini che ritraggono la squadra nel momento di raccoglimento dedicato a Barone, durante la seduta di allenamento di oggi. Scrive:

“Joe Barone resterà x sempre nella meravigliosa storia della Fiorentina! Ha lasciato idee, passione, determinazione e anche, come dicono queste bellissime immagini, una grande carica!!”

