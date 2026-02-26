26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:59

Giorgetti: “Grande messaggio d’allarme stasera, l’effetto Paratici non ha funzionato sulla squadra”

Redazione

26 Febbraio · 22:30

Aggiornamento: 26 Febbraio 2026 · 22:30

Angelo GiorgettiConferenceFiorentinaRadio Firenze viola

Angelo Giorgetti ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola per commentare la partita di Conference contro lo Jagellonia.

Dopo il passaggio del turno in Conference ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola Angelo Giorgetti. Ecco le sue parole: “Non capivo cosa stesse accadendo in campo, un calo d’attenzione che non mi aspettavo e che non capisco. Pensavo che con Paratici la convinzione dei giocatori in campo fosse migliorata, invece non è stato così, e questo è un messaggio d’allarme non indifferente. La prestazione di oggi interrompe il bel segnale di crescita che avevamo visto fino ad ora.”

Sul peso di questa partita: “Oggi fatica inutile, abbiamo giocato mezz’ora in più e si è fatto male Solomon, poi avevi tutte le carte in regola per non soffrire.”

Sul perchè di questa prestazione: “Può darsi che sia stata un po’ di presunzione, anche se loro avevano cambiato qualcosa davanti, noi però non abbiamo mai giocato da squadra matura.”

Comuzzo: “Non credevo che giocasse con Pongracic stasera perchè hanno dimostrato grandi difficoltà assieme. Comuzzo è uno di quelli che questa stagione è stato risucchiato dal turbine.”

