Giorgetti su Ranieri: “Merita i complimenti, si è fatto trovare pronto. Sempre esplosivo e concentrato”

Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sulle ultime prestazioni di Luca Ranieri al centro della difesa della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Ranieri? Sempre esplosivo e concentrato ma è una questione di tutto il reparto quando giochi con una difesa così alta. Lui si merita dei complimenti per come si è fatto trovare pronto, non scordiamoci che era con un piede e mezzo fuori dalla Fiorentina questa estate.”

CABRAL OUT PER UNA BOTTA IN ALLENAMENTO MA RECUPERO IN VISTA PER IL BASILEA