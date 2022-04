Retroscena clausola di Italiano, è stata la Fiorentina a volerla mettere per tutelarsi in caso di addio

Come riportato a Radio Bruno dal giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti, è stata la Fiorentina a voler mettere la clausola di rescissione di 10 milioni di euro nel contratto di Vincenzo Italiano, clausola che ricordiamo, potrà essere esercitata dal 1 al 15 giugno. Una cifra molto alta, pagabile in una sola tranche, che mette al riparo la Fiorentina nel caso ci dovesse essere una separazione anticipata per un’offensiva da parte di un altro club nei confronti del suo tecnico.

