Sky Sport annuncia: “Aquilani sarà il nuovo allenatore del Pisa. Raggiunto accordo biennale”

Dopo aver valutati gli ultimi candidati, il Pisa ha sciolto le riserve sulla sua panchina: l’allenatore dei nerazzurri nel prossimo campionato di Serie B sarà Alberto Aquilani. Per l’ex centrocampista, che ha guidato per tre stagioni la Fiorentina Primavera, si tratterà della prima esperienza tra i professionisti. Il Pisa dunque riparte da Aquilani e da Alekandar Kolarov, annunciato a inizio mese come nuovo direttore sportivo nerazzurro. Lo scrive Sky Sport.

