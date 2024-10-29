Bocci: "Non voglio illudermi con un piccolo periodo di grande Fiorentina. Curioso per le prossime partite"

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:"Calendario in discesa? Non mi voglio illudere che un piccolo periodo di grand...

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Calendario in discesa? Non mi voglio illudere che un piccolo periodo di grande Fiorentina sia sufficiente. Mi approccio con grande tranquillità e curiosità perchè voglio vedere la squadra in partite difficili perchè anche il Genoa con la Lazio ha lottato su ogni pallone. A Gilardino gli hanno venduto tutti ed è stato messo in discussione, poi ci sono Torino e Verona. Partite in un vortice in cui bisogna dosare le forze in un momento in cui la Fiorentina mi sembra anche un po' corta. Quello che è confortante è che la Fiorentina ha dato sempre tutto quello che aveva, anche con Venezia e Monza e questo vuol dire che i giocatori seguono l'allenatore e credono in quello che fanno.

Il lavoro di Pradè in vista di gennaio? Pradè se ha la possibilità di lavorare è uno dei più navigati ed esperti. Si può dire che la Fiorentina di oggi è migliore di quella dell'anno scorso. Il lavoro è stato buono; avevo qualche dubbio sulla difesa e spero di essere smentito su Pongracic."

LE PAROLE DI MISTER RAFFAELE PALLADINO

https://www.labaroviola.com/palladino-contro-il-genoa-mettero-la-formazione-migliore-spero-che-comuzzo-sia-a-disposizione/274652/