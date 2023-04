Bocci su Venuti: “Fa sempre stesso errore, cose che insegnano a scuola calcio. Ieri come con l’Inter”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della sofferta qualificazione in semifinale di Conference della Fiorentina,soffermandosi sulle prestazioni di Venuti e Jovic. Ecco le sue parole:

“Venuti e Jovic? Venuti fa sempre lo stesso errore: si è perso anche con l’Inter con quell’errore. Sono cose che si insegnano a scuola calcio. Per quanto riguarda Jovic, abbiamo capito perchè gioca Cabral e spero venga recuperato perchè in questo finale ce n’è bisogno. Per Jovic credo sia anche un problema di condizione fisica: su quell’occasione di ieri è stato bravo il portiere ed aveva fatto la cosa giusta. Venuti discorso diverso: non è sereno per giocare a questo livello.”

IL SINDACO NARDELLA TORNA A PARLARE DEL RESTYLING DEL FRANCHI