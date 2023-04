Nardella: “Sarebbe incredibile se bocciassero il restyling del Franchi, ma c’è il rischio. È un paradosso”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha così parlato del restyling del Franchi, tema caldo in casa Fiorentina: “Fondi PNRR per il Franchi? Noi abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare. Ci siamo dati da fare per ottenere le risorse, abbiamo fatto tutte le procedure nei tempi ed abbiamo ottenuto 40 autorizzazioni ma rischiamo che il progetto venga bocciato. A me sembra veramente un paradosso… Se io devo guardare agli aspetti tecnici e giuridici quei finanziamenti me li devo assolutamente aspettare. Sarebbe incredibile se bocciassero il progetto da un punto di vista tecnico. Se ciò dovesse succedere le motivazioni dovrebbero essere di altra natura, e non voglio neanche saperlo…”.