Pruzzo consiglia: “Jovic titolare anche contro il Monza. Va recuperato, sembra staccato dalla realtà”

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, ha parlato a Lady Radio delle difficoltà di Jovic il giorno dopo la sua brutta partita contro il Lech Poznan, queste le sue parole:

“Jovic si può recuperare perchè ne hai bisogno, ieri è stata abulico nella sua prestazione come lo è stato anche in altre occasioni, ha avuto alcune occasione importanti, io mi sono messo nei suoi panni. Lui sembra fuori dal contesto, staccato dall’evento, ti dà l’idea ti fa un favore e questo dà fastidio a chi lo vede. Ma tu hai bisogno di un calciatore che ti dà una mano, ieri poteva fare due gol. Italiano penserà a farlo giocare anche subito contro il Monza perchè deve recuperarlo. Non puoi tagliare fuori un giocatore cosi e non puoi permettertelo”

